Стало известно, какие требования будут предъявлять в Турции к российским туристам

Россиянам не придется проходить тест на коронавирус в аэропортах Турции, а также предъявлять справки о проведенном тестировании для пребывания в стране.

Об этом посольство России в Анкаре сообщило на своей странице в Facebook.

Отмечается, что турецкие власти разработали специальный алгоритм санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют при приеме иностранных туристов.

"Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведенном тестировании", — говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".