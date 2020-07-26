Стало известно, какие требования будут предъявлять в Турции к российским туристам

Россиянам не придется проходить тест на коронавирус в аэропортах Турции, а также предъявлять справки о проведенном тестировании для пребывания в стране.
Об этом посольство России в Анкаре сообщило на своей странице в Facebook.
Отмечается, что турецкие власти разработали специальный алгоритм санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют при приеме иностранных туристов.
"Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведенном тестировании", — говорится в сообщении.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
Комментарии