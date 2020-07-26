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Стало известно, какие требования будут предъявлять в Турции к российским туристам

Новости. Общество
09:17, 27 Июля 2020
фото: Геннадий Черкасов/МК
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Россиянам не придется проходить тест на коронавирус в аэропортах Турции, а также предъявлять справки о проведенном тестировании для пребывания в стране.

Об этом посольство России в Анкаре сообщило на своей странице в Facebook.

Отмечается, что турецкие власти разработали специальный алгоритм санитарно-эпидемиологических мер, которые действуют при приеме иностранных туристов.

"Тесты на коронавирус в турецких аэропортах в обязательном порядке проводиться не будут, равно как и не будет требоваться предъявление справки о проведенном тестировании", — говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-07-27 12:24:00
Неужели православные поедут после захвата турками их старинного храма? Ничего нет святого у наших людей.
Off
2020-07-27 12:37:20
кир, так выйди с новым ,С однозначноЙ на мостик протестувать против захвата храма. чо ты здесь трындишь ? )
zanoza
2020-07-27 12:13:20
Отдых на карантине при симптомах ОРВИ,это круто!
Злой
2020-07-27 10:57:11
Заманивают, также как и наш юг, а потом проблемы, но , с другой стороны, как без них?
Гость
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