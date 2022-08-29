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Стало известно, какие туристические места России больше всего нравятся жителям Петрозаводска

Новости. Общество
09:46, 07 Сентября 2022
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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Первая тройка вышла неожиданной, а Краснодарский край оказался, по оценкам петрозаводчан, на последнем месте.

Российский сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как путешествующие по России петрозаводчане оценивают различные курорты страны. Жители карельской столицы оценивали в баллах инфраструктуру и сервис, соотношение цен и качества услуг, чистоту общественных мест и отношение к природе, а также отношение местных жителей к туристам.

Самую высокую оценку жители Петрозаводска поставили курортам Калиниградской области. В сумме получилось 16,5 балла из 20. Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса заняли первое место в городе по своей инфраструктуре и сервису, по отношению местных жителей к туристам и по чистоте общественных мест.

На втором месте оказался Дагестан с 16,2 балла. Здесь рады гостям и удачное соотношение цены и качества услуг.

Замкнуло тройку лидеров Золотое кольцо России с 15,8 баллами. Здесь петрозаводчане также отметили хорошее отношение к приезжим и чистоту общественных мест.

Ставропольский край (15,7 балла) и Алтай (15,1) привлекают жителей Петрозаводска отношением жителей к туристам, а Камчатка (14,6 балла) — чистотой и экологией.

У Крыма также суммарно 14,6 баллов. Последнее же место неожиданно занял Краснодарский край — специалисты SuperJob объясняют это тем, что из-за большого количества туристов к этому региону традиционно больше запросов и, соответственно, критики.

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