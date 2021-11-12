Стало известно, когда демонтируют новогодний городок в центре Петрозаводска

Во вторник начнут разбирать часть праздничного городка на площади Кирова.

По сообщению администрации города, 11 января с площади Кирова - места праздничных гуляний петрозаводчан - начнут вывозить торговые павильоны и горки.

Главная елка Петрозаводска, новогодняя фотозона и световые консоли, украшающие город, до середины января еще порадуют жителей и гостей карельской столицы. Каток продолжит свою работу до весны. Новогодние мастер-классы можно будет посетить в Городском выставочном зале.

После демонтажа елки и светового оборудования на площади Кирова восстановят прежнюю схему движения транспорта.

Ранее гномы станцевали в Петрозаводске на закрытии ярмарки, приуроченной к главному христианскому празднику.