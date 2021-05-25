Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске

Власти столицы Карелии утвердили график планового отключения горячей воды.

Как сообщили в администрации города, с испытания тепловых сетей в карельской столице стартуют 24 июня. В этот день с 10.00 горячее водоснабжение будет приостановлено в следующих районах города: Центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески, Птицефабрика. Вернется горячая вода в дома жителей этих районов 8 июля.

На Ключевой горячая вода будет отключена в период с 21 июля по 2 августа.

В мэрии напомнили, ежегодные работы на тепловых сетях проводятся ресурсоснабжающими организациями для профилактики, выявления и устранения повреждений, а также модернизации соответствующей инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что с 14 часов 28 мая до 20 часов 30 мая часть домов карельской столицы будет отключена от горячего водоснабжения. Это связано с работами по подключению временной тепловой сети для будущей замены участка магистральных сетей (в рамках реконструкции).

В зону отключения попадают Сулажгора, Октябрьский и Первомайский районы, Центр, Зарека, Голиковка и Кукковка.