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Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске

Новости. Общество
17:17, 26 Мая 2021
фото: © Александр Алпаткин/ТАСС

Власти столицы Карелии утвердили график планового отключения горячей воды.

Как сообщили в администрации города, с испытания тепловых сетей в карельской столице стартуют 24 июня. В этот день с 10.00 горячее водоснабжение будет приостановлено в следующих районах города: Центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески, Птицефабрика. Вернется горячая вода в дома жителей этих районов 8 июля.

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На Ключевой горячая вода будет отключена в период с 21 июля по 2 августа.

В мэрии напомнили, ежегодные работы на тепловых сетях проводятся ресурсоснабжающими организациями для профилактики, выявления и устранения повреждений, а также модернизации соответствующей инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что с 14 часов 28 мая до 20 часов 30 мая часть домов карельской столицы будет отключена от горячего водоснабжения. Это связано с работами по подключению временной тепловой сети для будущей замены участка магистральных сетей (в рамках реконструкции).

В зону отключения попадают Сулажгора, Октябрьский и Первомайский районы, Центр, Зарека, Голиковка и Кукковка.

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Комментарии

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кир
2021-05-26 17:55:25
Хотя бы один мэр решил проблему бесперебойной подачи горячей воды в городе. Котельные остались на случай войны.
У нас война всё время идёт, - сказал кот.
Гость
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