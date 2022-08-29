Стало известно, когда прекратятся потопы в Карелии

В Карельском Гидрометцентре сообщили, что в ближайшие дни интенсивных подъемов уровней воды на реках из-за дождей не ожидается.

Начальник отдела прогнозов Карельского Гидрометцентра Надежда Сало в беседе со «Столицей на Онего» сообщила, что в ближайшие несколько дней интенсивных подъемов уровней воды на реках из-за дождей не ожидается. Основной объем осадков был зафиксирован 31 августа и 1 сентября.

«В ближайшие три дня у нас сохраняются осадки, но не в таком количестве, как выпали они 31 августа и 1 сентября. Повышения уровней воды на реках в ближайшие дни также сохранятся, но не с такой интенсивностью, с которой они происходили от этих больших осадков… На 31 августа наш центр выпустил предупреждение об ОЯ (опасное метеорологическое явление — ред.). ОЯ по осадкам — это когда очень большое количество осадков, высокая интенсивность. Они и привели к повышению уровней воды», — заявила Надежда Сало.

О возможных причинах наводнения — в тексте «Столицы на Онего».