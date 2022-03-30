Стало известно, когда в Петрозаводске ликвидируют провалы в местах устранения аварий на сетях

Власти столицы Карелии напомнили коммунальщикам о необходимости восстановить объекты благоустройства, разрушенные после устранения аварий на сетях.

На прошлой неделе в адрес администрации Петрозаводска поступило большое количество обращений, касавшихся разрытия после земляных работ. Об этом рассказала на планерном совещании в мэрии руководитель пресс-службы администрации Анникки Сильченко.

«Администрация Петрозаводска напоминает коммунальным организациям о необходимости восстановить объекты благоустройства до 15 июня. В противном случае будет инициирована претензионно-исковая работа. После выполнения работ сотрудники администрации вместе с представителями организаций будут проверять качество работ. В то же время отмечаем, что организаций, выполнявшие земляные работы в зимний период должны поддерживать места разрытия в нормативном состоянии до момента их устранения», — сказала Сильченко.

Ранее сообщалось, асфальт «повис в воздухе» после устранения аварии на сетях на Древлянке в Петрозаводске.