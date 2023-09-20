Стало известно, когда включат отопление в школах, детсадах и больницах Петрозаводска

В мэрии Петрозаводска назвали сроки подключения к теплу социальных учреждений города.

В администрации карельской столицы сослались на главу Минстроя Карелии Виктора Россыпнова, который рассказал, когда будет включено отопление в детских садах, школах и больницах города.

По словам министра, тепло в соцучреждениях появится в конце следующей недели.

«В Петрозаводске в начале следующей недели приступим к выравниванию гидравлического режима в системе, что позволит в конце недели безопасно подключить к теплу социальные учреждения», — написал Виктор Россыпнов.

Напомним, министр также назвал сроки подключения к теплу жилых домов в нескольких районах республики.