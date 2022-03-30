Стало известно, когда введут курортный сбор для туристов в Карелии

Курортный сбор для туристов в качестве дополнительной платы за посещение Карелии может быть введен в республике не раньше 2023 года.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» руководитель Управления по туризму Карелии Анна Борчикова.

Она напомнила, что в прошлом году парламент республики направил в Госдуму проект федерального закона, согласно которому предлагается включить Карелию в число регионов, где взимается курортный сбор. Муниципальные власти в таких регионах имеют право устанавливать для туристов отдельную плату за сам факт въезда на территорию района. Размер платы может достигать 100 рублей в сутки с каждого туриста

Пока этот закон не принят.

«Конечно, это не в этом сезоне. Максимум, в 2023 году. Хотя, в настоящее время этот закон действует, в принципе, только до конца 2023 года, но с учетом тех ковидных ограничений, которые были в предыдущие 2 года, полноценно этот опыт невозможно оценить, потому что не все субъекты, которые включены в этот закон, ввели у себя тот самый туристический сбор», — сказала Борчикова.

По ее словам, курортный сбор планируется вводить в районах Приладожья, которые наиболее популярны среди туристов, приезжающих в Карелию.

«Надо попробовать у себя, на своих территориях, о которых мы говорили. На таких территориях это должно работать», — добавила руководитель Управления.