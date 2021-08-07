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Стало известно, когда выпишут из инфекционной больницы детей из Карелии, отравившихся в поезде (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:33, 09 Августа 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Денис Русинов

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Главврач детской поликлиники Петрозаводска Надежда Дрейзис осмотрела детей из Карелии, которые были доставлены в Туапсинскую центральную районную больницу после отравления в поезде.

Сегодня главврач детской поликлиники Петрозаводска Надежда Дрейзис приехала в Туапсе, чтобы проконтролировать состояние и лечение детей из Карелии, снятых с поезда Мурманск–Адлер с отравлением.

Надежда Дрейзис с главным врачом Игорем Николаевичем Смирновым посетила инфекционное отделение Туапсинской центральной районной больницы. Поговорила с каждым из 26 госпитализированных детей.

«Дети себя чувствуют хорошо, все бодрые веселые. Все говорят, что кормят хорошо. Вода в каждой палате есть. Дети готовы бежать к морю, но пока ждем результатов ПЦР-тестов. Во второй половине дня будут известны результаты тестов на ковид, и тех детей, у кого отрицательные тесты, сегодня выпишут», — сказала Надежда Дрейзис и сообщила, что едет дальше в Апшеронск и Белоречен, где в районных больницах также находятся дети из Карелии.

Напомним, из Карелии на отдых в детские лагеря отправились 140 детей. Путевки они приобретали через турфирму. По имеющейся информации, в поезде дети могли поужинать в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили подозрение на кишечную инфекцию.

В итоге 20 детей были сняты с поезда Мурманск-Адлер и доставлены в больницы Белореченска и Апшеронска. Еще 20 были госпитализированы по прибытии в Туапсе, трое заболели ночью, еще о троих заболевших стало известно к вечеру воскресенья.

Затем в вагоне-ресторане поезда Мурманск-Адлер правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор назвал норовирус второго типа причиной отравления детей, которых пришлось госпитализировать в клиники Краснодарского края.

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