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Стало известно, кого не возьмут в новую школу №55 в Петрозаводске

Новости. Общество
11:15, 12 Ноября 2021
фото: © Артур Парфенчиков / ВК

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На Древлянке 15 ноября открывается новая, самая большая школа в Карелии на 1350 человек.

Директоры новой школы №55 Римма Ермоленко рассказала «Столице на Онего», что в понедельник, 15 ноября, учебное заведение распахнет свои двери для младших школьников.

«Торжественная линейка, на которой разрешено будет присутствовать только детям, начнется с открытия памятной доски Оборонной улице, где расположена школа. Именно здесь проходила линия обороны города в сентябре 1941 года. В понедельник, 15 ноября, мы открываем 18 классов младшей школы численностью 540 человек. У нас будет 7 первых классов, 4 вторых, 4 третьих и 3 четвертых», — рассказала Римма Евгеньевна Ермоленко.

Также, по ее словам, сразу после открытия младшей школы начнется подготовка к приему учащихся среднего и старшего звена, которые смогут начать обучение в школе с 1 сентября 2022 года.

«Единственное, что хочу отметить, что в 2022 году мы не открываем в школе выпускные классы — 9-й и 11-й, пусть ребята окончат их в своих учебных заведениях», — уточнила Римма Ермоленко.

Накануне открытия школы, директор рассказала о маленьких сюрпризах, которые ждут учащихся самого большого, светлого и красивого учебного завеления.

«У нас в школе не будет обычных, стандартных звонков — они будут музыкальными. К началу урока прозвучит произведение Моцарта, а в конце занятий ученики услышат Баха. Музыкальные композиции и авторы будут меняться», — объяснила руководитель школы Римма Ермоленко.

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Комментарии

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David.
2021-11-12 11:41:57
...что окончательно возненавидеть классику.
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