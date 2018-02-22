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Новости. Экономика
07:15, 22 Февраля 2018

Стало известно, кто будет заниматься сбором и вывозом мусора на территории Карелии

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Минстрой республики определил регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, который займется сбором, обработкой, утилизацией мусора и ликвидацией свалок.

Как сообщили в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии, по итогам конкурсного отбора статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории республики присвоен ООО "Автоспецтранс". Контроль за исполнением региональным оператором обязательств, предусмотренных рамками заключенного с ним соглашения, будет осуществлять Минстрой.

В настоящее время региональным оператором ведется организационно подготовительная работа по переходу на новую систему, в том числе, обследование территории муниципальных образований. После утверждения тарифа "Автоспецтранс" заключит договоры с организациями, осуществляющими деятельность в сфере твердых коммунальных отходов на территории муниципалитетов.

"Работа по созданию новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Карелии ведется в соответствии с федеральным законом, по такой схеме работают уже многие регионы. Цель нового механизма – решить накопившиеся в муниципалитетах проблемы. Учитывая постоянные жалобы жителей, мы видим, что их немало, в том числе, это и многочисленные стихийные свалки мусора", - подчеркнул министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Олег Ермолаев.

Как отметили в ведомстве, новая система предполагает исключение услуги сбора и вывоза отходов из перечня услуг и работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов. Услуга по обращению с отходами стала коммунальной. Тарифы в этой сфере регулируются государством. Переход на новую систему, которая внедряется согласно федеральному закону,  планируется завершить к началу 2019 года.

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