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Стало известно, кто умер в камере отдела полиции в Карелии

Новости. Криминал
16:14, 22 Сентября 2021

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Умерший в камере изолятора временного содержания отдела полиции Костомукши был доставлен туда по подозрению в покушении на убийство.

Об этом «Столице на Онего» сообщил источник, знакомый с обстоятельствами происшествия.

В ночь на 21 сентября 2021 года в камере ОМВД России по городу Костомукша обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями. По имеющимся сведениям, у него были раны на запястьях.  Он скончался во время реанимационных мероприятий.

Источник «Столицы на Онего» пояснил, что молодой человек был задержан по подозрению в причастности к преступлению, которое было совершено 17 сентября 2021 года в гаражном кооперативе «КОС-2» в Костомукше.

Как сообщалось ранее, двое мужчин избили третьего. Убедившись, что потерпевший потерял сознание и не подает признаков жизни, подозреваемые скрылись. Избитого мужчину вовремя нашла его знакомая. Потерпевшего успели спасти медики, он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Полицейские задержали подозреваемых — двоих местных жителей 23 и 25 лет. Тело 25-летнего было обнаружено 21 сентября в камере изолятора временного содержания.

Следственные органы Карелии пока не комментируют эту информацию и проводят доследственную проверку по факту смерти задержанного.

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