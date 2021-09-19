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Жителя Карелии до полусмерти избили в гаражах и бросили умирать

Новости. Криминал
06:40, 21 Сентября 2021
фото: © freepik

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Вовремя подоспевшая помощь спасла жителя Костомукши — он попал в больницу, а подозреваемыми занялся Следком.

Следователи Костомукши возбудили уголовное дело против двух местных жителей по статье «покушение на убийство».

Следствие установило, что 17 сентября 2021 года в гаражном кооперативе «КОС-2» в Костомукше случилась драка — двое мужчин избили третьего. Убедившись, что потерпевший потерял сознание и не подает признаков жизни, подозреваемые скрылись.

Избитого мужчину вовремя нашла его знакомая. Потерпевшего успели спасти медики, он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Полицейские задержали подозреваемых — двоих местных жителей 23 и 25 лет. В настоящее время собираются доказательства, судом по ходатайству следствия будет решен вопрос об аресте мужчин. Расследование уголовного дела продолжается.

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