Стало известно, кто определяет архитектурный облик Петрозаводска

Архитектурный облик Петрозаводска определяет комиссия, в составе которой нет ни одного профессионала с профильным образованием.

Такой вывод следует из состава созданной в администрации города комиссии по решению вопросов, связанных с размещением рекламных конструкций.

Кто входит в комиссию, стало известно вовремя судебного разбирательства по иску ТРЦ «Тетрис» к администрации Петрозаводска.

Предметом спора стал экран на крыше торгово-развлекательного комплекса. Рекламная конструкция, согласованная несколько лет назад с главным архитектором города, вдруг была объявлена незаконной: якобы она не вписывается в «сложившийся облик микрорайона». Дирекция ТРЦ попросила предоставить список экспертов, принявших такое решение.

Состав членов комиссии опубликовало издание «МК в Карелии». Председателем является Евгений Перов, руководитель комитета градостроительства и землепользования, по образованию юрист. Кроме него в комиссию входит начальник управления благоустройства и экологии комитета ЖКХ — биолог; специалист управления архитектуры и градостроительства, юрист; заместитель начальника управления земельных ресурсов и ведущий специалист отдела транспорта и безопасности дорожного движения.

Дирекция ТРЦ попросила мэрию направить на очередное заседание суда специалиста в области архитектуры и искусства.