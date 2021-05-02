Реклама на сайте
Прислать новость
Жители Карелии призывают власти помочь погорельцу с отмороженными ногами 2
02.05.2021 14:59
Житель Карелии попался пьяным за рулем и остался без прав 1
02.05.2021 17:50
Как отмечали Первомай в советские годы: на демонстрацию одевались, как на праздник 11
02.05.2021 16:53
Жители Петрозаводска пробежали полумарафон по набережной Онего (ФОТО, ВИДЕО) 2
02.05.2021 13:18
Обвиняемый во взятках бывший глава Минтранса Карелии рассказал, что у него похитили 2 млн рублей, пока он сидел в СИЗО 3
02.05.2021 16:29
Патриотический поезд с вагоном «Победа над невидимым врагом» остановился в Петрозаводске (ФОТО) 62
02.05.2021 12:23

Стало известно, кто определяет архитектурный облик Петрозаводска

Новости. Общество
10:37, 03 Мая 2021
фото: © Людмила Корвякова
Загрузка...

Архитектурный облик Петрозаводска определяет комиссия, в составе которой нет ни одного профессионала с профильным образованием.

Такой вывод следует из состава созданной в администрации города комиссии по решению вопросов, связанных с размещением рекламных конструкций.

Кто входит в комиссию, стало известно вовремя судебного разбирательства по иску ТРЦ «Тетрис» к администрации Петрозаводска.

Предметом спора стал экран на крыше торгово-развлекательного комплекса. Рекламная конструкция, согласованная несколько лет назад с главным архитектором города, вдруг была объявлена незаконной: якобы она не вписывается в «сложившийся облик микрорайона». Дирекция ТРЦ попросила предоставить список экспертов, принявших такое решение.

Состав членов комиссии опубликовало издание «МК в Карелии». Председателем является Евгений Перов, руководитель комитета градостроительства и землепользования, по образованию юрист. Кроме него в комиссию входит начальник управления благоустройства и экологии комитета ЖКХ — биолог; специалист управления архитектуры и градостроительства, юрист; заместитель начальника управления земельных ресурсов и ведущий специалист отдела транспорта и безопасности дорожного движения.

Дирекция ТРЦ попросила мэрию направить на очередное заседание суда специалиста в области архитектуры и искусства. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-05-03 10:57:40
Да пофиг. Успешные люди живут в загородных домах.
Владимир11
2021-05-03 10:46:33
Пригласите спецов из СССР! Там кадры растили, учили, выдвигали. А выскочек было вроде бы ("как бы") поменьше.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.05.2021, 16:52
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
29.04.2021, 16:23
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД провели жесткое задержание девушки-водителя (ВИДЕО)
26.04.2021, 06:40
«Набрали бы и 200 килограммов»: стало известно особое грибное место в Карелии (ФОТО)
01.05.2021, 09:25
Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии
27.04.2021, 15:40
Стало известно, как будут работать школы и садики в Карелии в майские праздники

Аналитика

30.04.2021 14:22
Обществоведение
Школа на «пятерку» 1
Самая большая школа в Карелии может принять своих первых учеников уже в сентябре.
«В выборах участвовать не планировала» 21
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 7
29.04.2021 14:32
Когда будущее Петрозаводска в руках горожан 1
29.04.2021 14:30
Как превратить озеро в болото 2
29.04.2021 13:55
Вся аналитика

Чтиво

29.04.2021 13:32
Без политики
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
С появлением «Здравляндии» разрешились не только детские страхи и капризы, но и тревога родителей за безопасность детей в условиях поликлиники.
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
В Петрозаводске стало солнечно
26.04.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»