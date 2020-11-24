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Стало известно, кто погиб на пожаре в поселке Карелии

Новости. Происшествия
17:41, 25 Ноября 2020
фото: ТАСС / Владимир Смирнов
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По факту гибели трех человек на пожаре в Лахденпохском районе Карелии возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Следкоме Карелии, по факту гибели людей на пожаре в  поселке Ласанен Лахденпохского района возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

По версии следствия, 24 ноября 2020 года в деревянном доме в поселке Ласанен Лахденпохского района произошел пожар. При тушении пожара в доме обнаружены тела хозяина дома, а также мужчины и женщины, которые там находились. Причины пожара и гибели людей устанавливаются.

В настоящее время по делу проводятся судебные экспертизы и все необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что в поселке Ласанен сгорел частный жилой дом. На пожаре погибли три человека.

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