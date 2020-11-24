890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Злоумышленники в Петрозаводске провалились в люк, крышку которого украли (ВИДЕО) 5
Сегодня 16:17
Мужчина, совершивший зверское убийство в Карелии, 7 лет скрывался в Грузии 1
Сегодня 11:07
Роспотребнадзор в Карелии закрыл на карантин 17 классов и 26 детсадовских групп из-за ОРВИ
Сегодня 10:53
Еще два человека умерли от коронавируса в Карелии 1
Сегодня 08:51
Планируется резкое сокращение финансирования госпрограмм социального блока в Карелии 17
Сегодня 12:00
Полиция Петрозаводска арестовала молодого человека, избившего мужчину на остановке 3
Сегодня 17:05

Три человека погибли на пожаре в поселке Карелии

Новости. Происшествия
23:20, 24 Ноября 2020
фото: ТАСС / Владимир Смирнов
Загрузка...

Частный дом сгорел в поселке Ласанен Лахденпохского района.

По сообщению МЧС Карелии, 24 ноября в 17:40 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района (12 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме по лице Дачной в поселке Ласонен. Пожарные боролись с огнем на протяжении почти четырех часов. Только в 21:23 пожар был ликвидирован.

В огне погибли три человека, пишут в паблике "ЛахденпохьЯ - Навсегда!"

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее в Медвежьегорске на пожаре в квартире, где сгорел 1 кв.м стены, найдено тело мужчины.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»