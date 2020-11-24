Три человека погибли на пожаре в поселке Карелии

Частный дом сгорел в поселке Ласанен Лахденпохского района.

По сообщению МЧС Карелии, 24 ноября в 17:40 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района (12 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме по лице Дачной в поселке Ласонен. Пожарные боролись с огнем на протяжении почти четырех часов. Только в 21:23 пожар был ликвидирован.

В огне погибли три человека, пишут в паблике "ЛахденпохьЯ - Навсегда!"

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее в Медвежьегорске на пожаре в квартире, где сгорел 1 кв.м стены, найдено тело мужчины.