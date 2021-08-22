Стало известно, кто пустил форелеводов в деревню Ватнаволок в Карелии

Участок для размещения форелеводческого хозяйства, против создания которого сегодня выступают жители деревни Ватнаволок Кондопожского района, был сформирован еще 12 лет назад.

В минувшую субботу жители деревни Ватнаволок Кондопожского района запустили экологический флешмоб под названием «Чистое Онего — Чистая совесть». На берегу Ватнаволокского залива Онежского озера они вместе с соседями из деревни Илемсельга, дачных кооперативов «Черемушки» и «Рябинушка» собирали подписи под обращениями к президенту России Владимиру Путину и к главе Карелии Артуру Парфенчикову. Люди требуют запретить размещение форелевого хозяйства в заливе и по всему Онего, отправить в отставку министра сельского и рыбного хозяйства республики Владимира Лабинова, отменив разрушительные для экологии решения, в частности формирование рыбоводного участка № 5 в Лижемской губе.

Встреча местных жителей с главой Минсельхоза Лабиновым к решению конфликта не привела. Но как выяснилось, форелеводы, организующие хозяйство в Лижемской губе Онежского озера, имеют полное право на свою деятельность. И выделял им этот участок отнюдь не Лабинов, который приступил к своим обязанностям в январе 2018 года.

Рыбоводный участок в Лижемской губе в деревне Ватнаволок, как и вся карта форелеводческих хозяйств в Карелии, был сформирован в 2008 году. Именно тогда готовился перечень рыбопромысловых участков для организации промышленного, любительского и спортивного рыбоводства на водных объектах республики. И происходило это, когда министром сельского и рыбного хозяйства Карелии была Ванда Патенко.

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