Стало известно, кто сменит Сандберга на посту директора МУП ПЭС

Новым директором муниципального предприятия "Петрозаводские энергетические системы" может стать Григорий Шемет.

Как рассказала журналистам глава Петрозаводска Ирина Мирошник в понедельник, в настоящее время Шемет является исполняющим обязанности директора МУП ПЭС.

"Сейчас исполняет обязанности Григорий Шемет. Попозже будет принято решение о назначении руководителя", - сказала она.

При этом градоначальница отметила, что как руководитель предприятия Шемет ее устраивает.

"В принципе, исполняющий обязанности меня вполне устраивает", - отметила Мирошник.

"Он исполнял и ранее обязанности директора, еще в прежние годы. Специалист достаточно квалифицированный", - добавила глава города.

Напомним, с предыдущим руководителем предприятия Павлом Сандбергом мэрия не стала продлевать контракт после скандала, связанного с финансовыми нарушениями на предприятии. В начале ноября прокуратура внесла представление на имя главы Петрозаводска. В нем указывалось, что директор МУП ПЭС Павел Сандберг незаконно возместил проезд до Москвы в вагоне СВ, оформил на себя полис дополнительного медицинского страхования, а также расходовал деньги предприятия на футбольную команду, большая часть игроков которой не работает в МУП ПЭС.

Алдминистрация города оценила ущерб от его действий примерно в 300 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос, вернул ли Сандберг эти деньги, Ирина Мирошник сообщила журналистам, что ''подвижек нет пока''.

Контракт Павла Сандберга с мэрией истек 10 февраля.

Согласно информации, опубликованной на сайте МУП ПЭС, Григорий Шемет в энергетической отрасли работает более 24 лет. Начинал трудовую деятельность в должности электромонтера. Продолжительное время занимал руководящие должности на предприятиях энергетического комплекса: с 2004 года возглавлял участок наружного освещения МУП "Электрические сети", в 2007 году был назначен на должность главного инженера ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети". С 2013 года работал в МУП ПЭС в должности главного инженера по электросетям.