Стало известно, кто стал обладателем премии «Душа Карелии» в этом году

Награду получил заслуженный работник культуры региона и педагог Карельского колледжа культуры и искусств.

Назван обладатель премии «Душа Карелии» в 2023 году, сообщили в паблике Минкультуры Карелии 2 ноября.



Как рассказали в источнике, 1 ноября состоялось заседание комиссии по присуждению премии республиканского Минкультуры «Душа Карелии» в области самодеятельного художественного творчества.



В этом году премию присудили Борису Федотовичу Шустову, заслуженному работнику культуры региона. Он работает педагогом дополнительного образования в Карельском колледже культуры и искусств с 2004 года, а с 2010 года является руководителем Фольклорного театра «Горница».



Являясь одним из ведущих специалистов в области танцевальной культуры народов, проживающих в Карелии, Борис Шустов вносит большой вклад в культурно-эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение и популяризацию народного творчества и щедро делится накопленными знаниями с профессиональным сообществом, отметили в источнике.



«От всей души поздравляем с заслуженной наградой и с юбилеем! Вчера Борису Федотовичу исполнилось 75 лет!», — написали в сообществе Минкультуры Карелии.