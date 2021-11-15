Стало известно, кто станет новым замглавы Минтранса Карелии вместо Юлии Мизинковой

Новым заместителем министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики будет назначен начальник отдела организации дорожной деятельности министерства Андрей Мелентьев.

Как стало известно «Столице на Онего», с 11 января будущего года новым заместителем министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии будет назначен начальник отдела организации дорожной деятельности министерства Андрей Мелентьев. Коллеги-дорожники, знающие выпускника лесоинженерного факультета ПетрГУ Андрея Мелентьева, которому 5 января исполнится 44 года, отзываются о нем как о хорошем специалисте и нормальном человеке.

Одновременно глава Минтранса Сергей Щебекин подпишет приказ об увольнении пока еще его заместителя Юлии Мизинковой, которая 10 января будет работать в этой должности последний день.

Напомним, что уже с 11 января она вновь станет заместителем главы Петрозаводска – председателем комитета ЖКХ городской администрации. В этой должности Юлия Мизинкова заменит уволившегося 15 декабря Андрея Бекелева, отвечавшего, в частности, за уборку снега, в котором сегодня все больше продолжает утопать карельская столица.