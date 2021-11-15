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Стало известно, кто станет новым замглавы Минтранса Карелии вместо Юлии Мизинковой

Новости. Политика
07:00, 27 Декабря 2021
фото: Андрей Мелентьев/личная страница ВКонтакте

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Новым заместителем министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики будет назначен начальник отдела организации дорожной деятельности министерства Андрей Мелентьев.

Как стало известно «Столице на Онего», с 11 января будущего года новым заместителем министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии будет назначен начальник отдела организации дорожной деятельности министерства Андрей Мелентьев. Коллеги-дорожники, знающие выпускника лесоинженерного факультета ПетрГУ Андрея Мелентьева, которому 5 января исполнится 44 года, отзываются о нем как о хорошем специалисте и нормальном человеке.

Одновременно глава Минтранса Сергей Щебекин подпишет приказ об увольнении пока еще его заместителя Юлии Мизинковой, которая 10 января будет работать в этой должности последний день.

Напомним, что уже с 11 января она вновь станет заместителем главы Петрозаводска – председателем комитета ЖКХ городской администрации. В этой должности Юлия Мизинкова заменит уволившегося 15 декабря Андрея Бекелева, отвечавшего, в частности, за уборку снега, в котором сегодня все больше продолжает утопать карельская столица.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Эндшпиль
2021-12-27 08:18:16
Мизинкова, при которой на площади Кирова упала арка (прости Господи) тяжелые ворота, могли пострадать дети. Проверяющие дело о халатности, халатной подготовке верховодительницы чиновницы к массовым гуляниям электората поступили мудро, предположительно не возбудились.
Эндшпиль
2021-12-27 08:14:19
При Мизинковой в Петрозаводск на муниципальный конкурс вышел в единственном числе ООО " Терхрен", который и выиграл конкурс 1, 5 млрд бюджетных рублей на 5 лет. Где был УФАС? Теперь с возвращением Мизинковой зашла речь о разрыве контракта, типа инфляция. Чувствуется подковерный сговор, так то если по уму все проверить, то Мизинкова поедет прицепом за своими друганами следом Матвеевым, Боднарчуком.
Гражданин
2021-12-27 07:51:49
Бекелев был во всем хорош - но снегопад подвел его.
14 дней декабря и он сам поставил точку в своей карьере.
Сколько дней сможет продержаться Мизинкова или сколько снегопадов она переживет. Сможет тоже добровольно уйти ?
Хотя опыт нереагировать на снег у нее есть - она получила его при "мадам".
Гость
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