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Стало известно, кто за 276 млн рублей отремонтирует дороги в Петрозаводске

Новости. Общество
14:20, 13 Мая 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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Власти Петрозаводска определились с подрядчиком, который отремонтирует городские магистрали этим летом.

В этом году в столице Карелии планируется восстановить 16 городских улиц. Магистрали отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Определился подрядчик, который выполнит работы в карельской столице. Им станет АО «АБЗ-Дорстрой», сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания «АБЗ-Дорстрой» в рамках нацпроекта с 2019 года отремонтировала в Петрозаводске уже 59 объектов, среди которых городские магистрали, тротуары, площади. В прошлом году работы были выполнены с опережением. Благодаря этому удалось отремонтировать дороги и тротуары, которые планировали восстановить в 2021 и 2022 годах. Стоимость работ в этом году составит 276 млн рублей. К ним подрядчик планирует приступить в начале лета. Будут отремонтированы объекты, обновление которых предполагалось в 2023 году.

В список вошли:

  1. Карельский проспект (от Комсомольского проспекта до Лыжной улицы);
  2. Лыжная улица (от Карельского проспекта до улицы Калинина);
  3. Заводская улица (от Первомайского проспекта до улицы Зайцева);
  4. Красная улица (от улицы Дзержинского до улицы Антикайнена);
  5. Питкярантская улица (от Беличьего проезда до Карельского проспекта);
  6. Улица Федосовой (от Малой Слободской улицы до Озёрного переулка);
  7. Улица Анохина (от проспекта Ленина до моста через реку Неглинка);
  8. Улица Генерала Фролова (от улицы Ровио до Балтийской улицы);
  9. Родниковый проезд (от Вознесенского шоссе до Тусоломского проезда);
  10. Железнодорожная улица (от Первомайского проспекта до улицы Шотмана);
  11. Машезерская улица (от проспекта Александра Невского до улицы Кузьмина);
  12. Советская улица (от Московской улицы до улицы Мелентьевой);
  13. Улица Трудовых Резервов (от Соломенской улицы до дома № 55 по Соломенской улицы);
  14. Улица Щербакова (от улицы Ломоносова до Вытегорского шоссе);
  15. Улица Володарского (от улицы Маршала Мерецкова до улицы «Правды»);
  16. Улица Фридриха Энгельса (от проспекта Ленина до Красной улицы).

Ранее сообщалось, подрядчики устраняют дефекты на отремонтированных дорогах в Петрозаводске.

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