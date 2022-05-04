Стало известно, кто за 276 млн рублей отремонтирует дороги в Петрозаводске

Власти Петрозаводска определились с подрядчиком, который отремонтирует городские магистрали этим летом.

В этом году в столице Карелии планируется восстановить 16 городских улиц. Магистрали отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Определился подрядчик, который выполнит работы в карельской столице. Им станет АО «АБЗ-Дорстрой», сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания «АБЗ-Дорстрой» в рамках нацпроекта с 2019 года отремонтировала в Петрозаводске уже 59 объектов, среди которых городские магистрали, тротуары, площади. В прошлом году работы были выполнены с опережением. Благодаря этому удалось отремонтировать дороги и тротуары, которые планировали восстановить в 2021 и 2022 годах. Стоимость работ в этом году составит 276 млн рублей. К ним подрядчик планирует приступить в начале лета. Будут отремонтированы объекты, обновление которых предполагалось в 2023 году.

В список вошли:

Карельский проспект (от Комсомольского проспекта до Лыжной улицы); Лыжная улица (от Карельского проспекта до улицы Калинина); Заводская улица (от Первомайского проспекта до улицы Зайцева); Красная улица (от улицы Дзержинского до улицы Антикайнена); Питкярантская улица (от Беличьего проезда до Карельского проспекта); Улица Федосовой (от Малой Слободской улицы до Озёрного переулка); Улица Анохина (от проспекта Ленина до моста через реку Неглинка); Улица Генерала Фролова (от улицы Ровио до Балтийской улицы); Родниковый проезд (от Вознесенского шоссе до Тусоломского проезда); Железнодорожная улица (от Первомайского проспекта до улицы Шотмана); Машезерская улица (от проспекта Александра Невского до улицы Кузьмина); Советская улица (от Московской улицы до улицы Мелентьевой); Улица Трудовых Резервов (от Соломенской улицы до дома № 55 по Соломенской улицы); Улица Щербакова (от улицы Ломоносова до Вытегорского шоссе); Улица Володарского (от улицы Маршала Мерецкова до улицы «Правды»); Улица Фридриха Энгельса (от проспекта Ленина до Красной улицы).

Ранее сообщалось, подрядчики устраняют дефекты на отремонтированных дорогах в Петрозаводске.