Стало известно, куда потратят 10 млрд рублей Дорожного фонда Карелии

Дорожный фонд Карелии в 2022 году достиг беспрецедентных для республики объемов и впервые превысил 10 млрд рублей, сообщили в Минфине республики.

Основную часть фонда, а именно 7,3 млрд рублей, составляют собственные доходы Карелии. За последние 5 лет их объем в Дорожном фонде вырос более чем в 2 раза. Объем федеральных трансфертов на строительство и ремонт автодорог в сравнении с 2017 годом также существенно увеличился: с 0,5 млрд рублей до 3,7 млрд рублей.

Рост объемов финансирования дал возможность республике запланировать проведение масштабного ремонта сети автодорог регионального и местного значения.

Так, 2,7 млрд рублей направлено на строительство и реконструкцию дорог. Значительная часть суммы предназначена для реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелии на период до 2023 года». Выделенные средства позволят провести реконструкцию участка дороги "Петрозаводск-Суоярви" и мостового перехода на 10 км дорого "Кола-Надвоицы-Сегежа".

Кроме того, планируется начать проведение реконструкции пяти мостовых переходов, устройство новой паромной переправы через реку Кемь в поселке Панозеро Кемского района, а также строительство четырех автомобильных дорог в разных районах республики.

Для ремонта дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году предусмотрено 4,4 млрд рублей. Средства позволят отремонтировать 261 километр дорог регионального или межмуниципального значения, а также опережающими темпами провести ремонт дорог местного значения в Петрозаводске, работы на которых запланированы на 2023 год.

Продолжатся также работы по нанесению дорожной разметки, установке светофорных объектов, новых дорожных знаков, барьерных ограждений, модернизации линий наружного освещения и приобретению новых стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Не останется без финансовой поддержки и решение вопросов местного значения. Кроме средств, предусмотренных национальным проектом, муниципальные образования дополнительно получать 430,3 млн рублей в виде субсидий на ремонт дорог, разработку проектной документации, а также выполнения работ по устройству и модернизации линий наружного освещения.