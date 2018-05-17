Стало известно, может ли ДПС проверять светоотражающие жилеты

Соответствующий вопрос депутат Госдумы Ярослав Нилов задал представителям главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

С 16 марта 2018 года водители обязаны надевать светоотражающий жилет или куртку при вынужденной остановке (и выходе из машины) в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости. Правило действует вне населенных пунктов. Штраф за нарушение этого правила пока не предусмотрен, пишет auto.mail.

Более того, если верить ответу В.В. Швецова, первого замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, сотрудники ДПС "не вправе требовать от водителя транспортного средства предъявления жилета [... ] при поверке документов или при осуществлении других [... ] процедур".