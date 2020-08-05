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Стало известно, на какие цели пойдут миллиарды "индивидуальной программы" развития Карелии

Новости. Общество
11:55, 06 Августа 2020
фото: pixabay
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Правительство Карелии окончательно определилось, куда будет тратить по 5 млрд рублей в год, которые Москва пообещала выделять республике по "индивидуальной программе социально-экономического развития" на 2020-2024 годы.

Такие документы появились у 10 отстающих регионов России, рассчитывающих на дополнительную помощь из федерального бюджета.

Проекты, вошедшие в программу, перечислены в постановлении правительства Карелии от 29 июля 2020 года.

Многостраничный документ содержит наименования запланированных мероприятий и ожидаемый эффект, который они должны дать к концу 2024 года.

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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