Стало известно, на какие цели пойдут миллиарды "индивидуальной программы" развития Карелии

Правительство Карелии окончательно определилось, куда будет тратить по 5 млрд рублей в год, которые Москва пообещала выделять республике по "индивидуальной программе социально-экономического развития" на 2020-2024 годы.

Такие документы появились у 10 отстающих регионов России, рассчитывающих на дополнительную помощь из федерального бюджета.

Проекты, вошедшие в программу, перечислены в постановлении правительства Карелии от 29 июля 2020 года. Многостраничный документ содержит наименования запланированных мероприятий и ожидаемый эффект, который они должны дать к концу 2024 года. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".