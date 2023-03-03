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Стало известно, на какую зарплату могут рассчитывать инженеры в Карелии

Новости. Общество
09:43, 06 Марта 2023
фото: © proforientator.ru

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В республики, по сравнению с 2022 годом, вырос спрос на инженеров, но меньше, чем по России.

Специалисты компании интернет-рекрутинга hh.ru проанализировали спрос на инженеров в Карелии и сравнили его с ситуацией по России в целом.

Как показал анализ, в России наблюдается высокий спрос на инженеров — в феврале компании разместили на 66% больше вакансий, чем зимой 2022 года.

При этом Карелию такой рост коснулся в меньшей степени — в республике потребность в инженерах возросла лишь на 16%.

Наибольший спрос на инженеров испытывают компании строительной отрасли, на их долю приходится 17% вакансий. На ИТ-сектор пришлось 11% вакансий, на компании из сферы приборостроения и производства бытовой техники и электроники — 7%.

«В данном случае мы видим, что нехватка инженеров наблюдается повсеместно в десятках отраслей рынка труда. В среднем на одно рабочее место в России откликаются порядка 3-4 кандидатов-инженеров. В Карелии ситуация иная — более 5 человек на место», — отметила Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Зарплата в вакансиях для инженеров также выросла на 18%, до 47 тысяч рублей. Максимальные зарплаты для инженеров в Карелии, предлагаемые в вакансиях — 80 тысяч, 120 тысяч или 146,7 тысячи рублей.

Характерно, что компании, нуждающиеся в инженерах, стали лояльнее к кандидатам без опыта работы — так, на 28% выросло число вакансий для недавних студентов, на 81% увеличилось число предложений пройти стажировку с возможностью дальнейшего закрепления в компании.

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