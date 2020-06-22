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Стало известно, на сколько российская вакцина от COVID-19 способна защитить организм

Новости. Общество
20:40, 22 Июня 2020
фото: © istockphoto.com/Bill Oxford
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Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.

Об этом сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург, пишет RT со ссылкой на его интервью газете Минобороны "Красная звезда". 

Директор НИЦ рассказал, что используемый подход основан на создании аденовирусных контейнеров для доставки гена, кодирующего белок "короны" у COVID-19.

"Вакцина вводится дважды. Причём один и тот же ген вводится на разных носителях, что даёт возможность не просто получить защитный протективный иммунитет, но получить его на увеличенный период времени", – подчеркнул Гинцбург.

По его словам, это гарантирует, что получивший данную вакцину будет иметь иммунитет в течение минимум двух лет.

Длительный срок действия препарата был доказан в ходе совместной работы с Минобороны России над вакцинами против вируса Эбола в Гвинее.

"Так как вакцина от коронавируса создана по такому же принципу и на основании той же самой платформы, есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трёх, четырёх, пяти или шести месяцев, а по крайней мере два года и более", – заключил Гинцбург.

Он также заявил, что для начала массовой вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции может потребоваться до 70 млн доз препарата.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения предположили, что иммунитет к коронавирусу может сохраняться у переболевших COVID-19 от шести месяцев до года.

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