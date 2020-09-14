Стало известно о побочных эффектах после прививок от коронавируса

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко рассказал о побочных эффектах у привитых от коронавируса добровольцев.

Михаил Мурашко заявил, что в рамках пострегистрационных испытаний отечественной вакцины от коронавируса привито более 300 человек. У 14% из них возникают жалобы на слабость и боли в мышцах, но эти симптомы проходят в течение суток. Об этом сообщают "Известия".

"Более 300 человек привито, ориентировочно у 14% возникают небольшие жалобы на слабость, мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры. Это то, что описано в инструкции, это те осложнения, которые прогнозируемые. Они, как правило, в течение суток, максимум полутора, нивелируются", — сказал Мурашко журналистам.

Министр подчеркнул, что производство вакцины "Спутник V" ведется на трех крупных российских предприятиях и идет заданными темпами по плану.

"Параллельно идет и промышленная наработка большого количества доз вакцины, в том числе лиофильной и жидкой форм. Сегодня уже три крупных производителя непосредственно работают в этом направлении. Мы считаем, что все идет темпами в соответствии с дорожной картой", — добавил министр.

Мурашко уточнил, что более широкая вакцинация населения страны от коронавируса будет возможна только после наработки достаточного количества препарата. Согласно прогнозу Мурашко, вакцинировать россиян, не входящих в группу риску, могут начать после конца ноября — в начале декабря.

Накануне ведущий научный сотрудник новосибирского центра "Вектор" Ильназ Иматдинов сообщил, что первая партия вакцины от коронавируса, разработанная центром, будет выпущена в ноябре после регистрации препарата.

Он отметил, что анализ всех участников испытаний этой вакцины показал наличие антител к коронавирусу, при этом лишь шесть человек из 100 жаловались на боли после повторной вакцинации. Но за пару дней побочные эффекты прошли.

При этом, как сообщили в столичном оперштабе в понедельник, в рамках третьего этапа испытаний "Спутника V" в Москве привились уже 250 добровольцев. Подавляющее большинство вакцинированных — 75% — чувствуют себя отлично, и никаких симптомов и недомоганий у них не наблюдается. У остальных 25% появились слабовыраженные симптомы в виде повышения температуры тела.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил, что риск распространения коронавирусной инфекции все еще актуален для россиян, поэтому необходимо следовать рекомендациям специалистов.

Первую в мире вакцину от коронавируса под названием "Спутник V" зарегистрировали 11 августа. Президент России Владимир Путин заверил, что вакцина от коронавируса, разработанная специалистами Центра имени Гамалеи, была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой. 8 сентября вакцина "Спутник V" была выпущена в гражданский оборот.