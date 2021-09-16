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Стало известно о снижении употребления алкоголя в России

Новости. Общество
22:30, 17 Сентября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Руслан Шамуков

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Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что в России за 12 лет потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола.

Россия должна стать страной, свободной от вреда, причиняемого алкоголем, для этого прилагаются все усилия, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом информирует РИА Новости.

«Изменение отношения общества к алкоголю — длительный процесс. Наш пример показывает, что это возможно. Российская Федерация твердо привержена видению безопасного Европейского региона ВОЗ, свободного от вреда, причиняемого алкоголем, и предпринимает все усилия, чтобы воплотить это видение в жизнь», — сказал Мурашко на сессии Европейского регионального комитета ВОЗ.

Он отметил, что с 2008 по 2020 годы потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения. Смертность от случайных отравлений алкоголем с 2008 по 2020 год снизилась на 60%, уточнил министр.

«В рамках федерального проекта „Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек“ разрабатываются и внедряются новые эффективные популяционные меры как информационного, так и регуляторного характера», — подчеркнул Мурашко.

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