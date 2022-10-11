Стало известно о состоянии 15-летней девочки, которую госпитализировали с места ДТП в Карелии

В Минздраве рассказали о состоянии девочки-подростка, которую в Сортавале сбила машина.

Ранее сообщалось, что во вторник, 15 ноября, в 7.50 В Сортавальском районе 15-летнюю девочку сбила иномарка. Подросток с травмами была госпитализирована.

В Минздраве Карелии рассказали, что пострадавшую в ДТП девочку доставили в Сортавальскую больницу, где она получает всю необходимую медицинскую помощь.

«Угрозы жизни ребенку нет», — сообщили в министерстве здравоохранения.