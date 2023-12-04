Стало известно о здоровье северных оленей и ездовых собак в Карелии

Ветеринары осмотрели животных в вотчине Карельского Деда Мороза.

В ноябре в вотчине карельского Деда Мороза провели плановые ветеринарные мероприятия, рассказали в администрации Петрозаводска.

Так, специалисты осмотрели северных оленей и сделали ежегодные прививки ездовым собакам. Регулярные профилактические исследования и обработка животных важны для здоровья и выживания в северных краях. Именно олени и собачьи упряжки использовались для передвижения в условиях Крайнего Севера, отметили в городской мэрии.

«Животные в вотчине Талвиукко здоровы!» — сообщили власти Петрозаводска.





