Стало известно, откуда в Карелии взялись огромные суммы в платежках за ЖКХ

На заседании парламентского комитета главный по карельским тарифам чиновник рассказал, откуда в наших платежках взялись такие огромные суммы.

Главным вопросом на заседании комитета ЗС по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ стал резкий взлет оплаты за «коммуналку», коснувшееся всех жителей республики.

Особенно это ударило по тем, кто пользуется двуставочным тарифом на электроэнергию, когда днем электричество стоит одну сумму, а ночью значительно дешевле. По такой системе живут практически все владельцы индивидуальных домов. Это выгодно: коттеджи обычно отапливаются водой, которая подогревается электрическим котлом. Котел врубают ночью, тем самым значительно экономя деньги.

Так было до декабря прошлого года, когда в силу вступили новые федеральные нормативные акты. Во-первых, регионам разрешили второй раз за год повысить тарифы, чем те не преминули воспользоваться. В Карелии любой тариф не мог быть повышен более чем на 9 процентов, поэтому на электричество он подскочил только на 8,9 процента.

Но был нюанс. Как пояснил депутатам руководитель республиканского Комитета по ценам и тарифам Станислав Хазанович, повышение произошло в самый неблагоприятный для этого момент – зимой, когда растет потребление тепла и электроэнергии.

Подробнее об аховых суммах в квитанциях читайте в материале наших коллег в «Московском комсомольце».