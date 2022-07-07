Стало известно, почему для шествия по набережной Петрозаводска раздавали именно кокошники (ФОТО)

Праздничное шествие, посвященное Дню семьи, любви и верности, прошло 9 июля на набережной Онежского озера в Петрозаводске.

Всем желающим раздавали кокошники, в которых они потом прогулялись по набережной от памятника Петру Первому до ротонды.

В числе участников были замечены чиновники, депутаты, представители общественных и молодежных организаций.

Как пояснили организаторы, кокошники были выбраны в качестве наряда, как один из символов Года культурного наследия народов России, который отмечается в 2022 году.

Изготовители этого головного убора пояснили, что хотят его популяризировать, чтобы женщины использовали его в повседневной жизни как украшение.

Кульминацией праздника стали выступление коллектива молодых оперных певцов, исполнивших хиты мировой музыки, и развлекательная семейная программа. Гости праздника всех возрастов смогли принять участие в конкурсах, лотерее, поучаствовать в фотосессии.