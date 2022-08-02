Стало известно, почему Карелия оказалась в тройке лидеров по стоимости нового жилья в СЗФО

Цена за один квадратный метр новой квартиры в Карелии по итогам второго квартала 2022 года достигла 98 923 рублей.

Значительное увеличение туристических потоков в Карелию, возможно, главная причина роста цен на квартиры в республике. Об этом сообщил «Столице на Онего» представитель одной из строительных фирм Карелии. Тенденция обозначилась в течение последних 2-3 лет: пандемия коронавируса активизировала внутренний туризм. В итоге платежеспособные гости решили стать хозяевами квадратных метров в Карелии.

Подробнее читайте в материале «Миграция и спецоперация: почему «взлетели» цены на жилье».