Стало известно, почему работы по изменению Генплана Петрозаводска связаны с гостайной

Антимонопольная служба Карелии объяснила свое решение по жалобе организации, которую не допустили к разработке нового Генплана Петрозаводске из-за отсутствия лицензии на работу с засекреченной информацией.

Причины такого решения указаны в материалах дела, которые УФАС опубликовало на своем официальном сайте.

"В соответствии с пунктом 42.1 Перечня сведений, составляющих государственную тайну, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203, к государственной тайне отнесены сведения, раскрывающие схемы водоснабжения городов с населением более 200 тыс. человек или железнодорожных узлов, расположение головных сооружений водопровода или водовода, их питающих", - говорится в документе.

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