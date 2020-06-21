Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске

Родственники рассказали о причинах смерти 9-летней девочки при купании в Лососинке.

В минувший понедельник, 15 июня, в Лососинке утонула 9-летняя девочка.

По версии следствия, девочка находилась вместе с мамой на берегу Лососинки в Петрозаводске. В какой-то момент девочка зашла в воду для того, чтобы искупаться, но вернуться на берег не смогла. Ребенка попытались спасти и вытащили из воды, оказали первую помощь, вызвали врачей. Однако девочку спасти не удалось.

Как стало известно "Столице на Онего" из неофициальных источников, девочке стало плохо с сердцем. По словам источника, причиной плохого самочувствия ребенка мог стать испуг.

Напомним, трагедия произошла у пешеходного мостика в районе Кургана на реке Лососинке в момент, когда большое количество народу отдыхало на пляже.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

После гибели ребенка в Лососинке в МЧС Карелии еще раз напомнили правила поведения на воде, а также предупредили, что баловство у воды опасно.