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Стало известно, почему утонула 9-летняя девочка в Петрозаводске

Новости. Происшествия
12:37, 22 Июня 2020
фото: © shutterstock.com
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Родственники рассказали о причинах смерти 9-летней девочки при купании в Лососинке.

В минувший понедельник, 15 июня, в Лососинке утонула 9-летняя девочка.

По версии следствия, девочка находилась вместе с мамой на берегу Лососинки в Петрозаводске. В какой-то момент девочка зашла в воду для того, чтобы искупаться, но вернуться на берег не смогла. Ребенка попытались спасти и вытащили из воды, оказали первую помощь, вызвали врачей. Однако девочку спасти не удалось.

Как стало известно "Столице на Онего" из неофициальных источников, девочке стало плохо с сердцем. По словам источника, причиной плохого самочувствия ребенка мог стать испуг.

Напомним, трагедия произошла у пешеходного мостика в районе Кургана на реке Лососинке в момент, когда большое количество народу отдыхало на пляже.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

После гибели ребенка в Лососинке в МЧС Карелии еще раз напомнили правила поведения на воде, а также предупредили, что баловство у воды опасно.

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Комментарии

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кир
2020-06-22 12:46:12
Заголовок не соответствует. Было много людей. Следствие провели кое-как.
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