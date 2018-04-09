Стало известно, почему жителям Древлянки пришло сразу две квитанции за квартиру

В Петрозаводске компания "Центр" объяснила, почему жителям одного из домов по бульвару Интернационалистов пришли две квитанции за квартиру.

В минувшую субботу, 7 апреля, в редакцию "Столицы на Онего" обратились жители одного из домов по бульвару Интернационалистов, которые сообщил, что им на оплату одних и тех коммунальных услуг пришло сразу две квитанции.

"Квитанции одинаковые, - рассказали жильцы, - только расчетный счет отличается. Мы в панике, что делать, как бы нас не обманули".

В понедельник 9 апреля руководитель компании "Центр" объяснил ситуацию и извинился перед жильцами.

"ООО "Центр" приносит извинения за допущенную техническую ошибку в номере расчетного счета в квитанции за жилищные услуги, - пояснили в компании. - Указанная ошибка не влияет на оплату по квитанции, так как она влияет только на цифровое отображение номера расчетного счета в квитанции. Все остальные реквизиты остались прежними и ошибочный платеж исключен. В штрих-коде указан верный расчетный счет, и при оплате через терминал или через оператора "Почта России" платеж производится по правильным реквизитам. При оплате через систему "Сбербанк Онлайн" оплата также производится по правильным реквизитам, автоплатежи также производятся по правильным реквизитам без повторов. Указанная ошибка связана с обновлением программного обеспечения и проявилась только во время массовой печати квитанций. По домам, в которые уже были доставлены квитанции, в срочном порядке повторно раздали квитанции с корректным расчетным счетом".