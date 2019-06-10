Стало известно, появится ли новый мост на месте сгоревшего в селе Карелии, отрезанном от "большой земли"

Депутат ЗС Карелии Ирина Кузичева рассказала, будут ли восстанавливать сгоревший 9 июня мост в селе Шуерецкое.

Напомним, пожар произошел в минувшее воскресенье в 15.00. Сгорел 100-метровый деревянный мост, соединяющий с. Шуерецкое с "большой землей". К тушению пожара были привлечены около 70 человек.

Депутат ЗС Карелии от Беломорского района сообщила, что мост по сути уже давно является аварийным.



"Администрацией поселения в 2017 году была подготовлена пректно-сметная документация на ремонт данного объекта, являющегося муниципальной собственностью.

В течении 2018 года велась работа по выделению финансовых средств из бюджета Республики Карелия на строительство моста в с. Шуерецкое.



В 2019 году средства выделены из республиканского бюджета, конкурсные процедуры находятся в стадии приема – подачи заявок от потенциальных подрядчиков.

Так, согласно информации с официального сайта: http://zakupki.gov.ru, дата и время окончания подачи заявок 13 июня в 9.00. Начальная сумма контракта – 32,4 млн рублей.



Выполнение работ в дальнейшем будет осложняться и доставкой материалов. Подрядчику придется осуществлять доставку строительных материалов по лесной дороге с устройством двух переправ.



Уверена, что администрация Сосновецкого поселения примет все необходимые меры по организации переправы жителей с одного берега на другой до начала ремонтно-строительных работ, – написала на своей странице "ВКонтакте" Ирина Кузичева.