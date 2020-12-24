Стало известно, сколько компаний в Карелии отказались гулять на корпоративах в разгар пандемии

Представители сервиса по поиску работы и сотрудников "HeadHunter" провели исследование и выяснили, сколько предприятий не станут организовывать корпоративы в период пандемии COVID-19.

Сервис "HeadHunter" провел опрос в начале декабря среди почти 12 966 работников, в том числе, из Карелии. Исследователи пришли к выводу, что каждая вторая компания Карелии отказалась от новогоднего корпоратива из-за пандемии.

13% жителей Карелии заявили, что их компания будет проводить корпоратив в этом году, еще треть опрошенных на момент опроса была не в курсе.

При этом сообщается, что отмена корпоратива в 45% компаний никак не связана с противоэпидемиологическими ограничениями – в этих компаниях нет такой традиции. 55% опрошенных, в том числе, организации из Карелии лишились возможности корпоративного празднования именно из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что раскрыт рекордный гонорар Аллы Пугачевой за корпоратив.