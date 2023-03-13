Стало известно, сколько лифтов в России выработали свой срок

В Ростехнадзоре рассказали, какая часть лифтов в России выработала максимальный срок эксплуатации.

Около 20% действующих в России лифтов выработали максимальный срок эксплуатации в 25 лет, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе Ростехнадзора.

С 1 марта текущего года Ростехнадзор назначен уполномоченным органом по государственному контролю за безопасным использованием и содержанием лифтов и эскалаторов.

«Ежегодно в России вводятся в эксплуатацию до 35 тысяч лифтов. В настоящий момент в России поставлены на учет около 496 тысяч лифтов, из них около 100 тысяч отработало назначенный срок службы в 25 лет», — сообщили в ведомстве.