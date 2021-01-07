Стало известно, сколько продлятся ограничения на пересечение границы Финляндии с Россией

Правительство Финляндии решило продлить ограничения на въезд в страну со стороны России до 9 февраля из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на странице Консульства Финляндии в Петрозаводске Вконтакте.

"Через внешние границы разрешается возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее необходимое движение. Члены семьи граждан Финляндии могут въехать в страну вне зависимости от гражданства. Правом на возвращение в Финляндию пользуются граждане Финляндской республики, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в Финляндии. Более подробный перечень других категорий граждан, которым разрешено пересечение финской границы вы можете найти на сайте Пограничной охраны Финляндии", - говорится в сообщении.