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Стало известно, сколько россиян довольны своим материальным положением

Новости. Общество
00:10, 04 Декабря 2022
фото: Freepik

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Мнения молодежи и старшего поколения разделились.

Около четверти россиян (23%) оценивают своё нынешнее материальное положение как хорошее, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Об этом пишет «Интерфакс».

Результаты исследования, опубликованные на сайте ФОМ, показывают, что чаще всех своим достатком довольна молодёжь 18-30 лет — 36% респондентов этой возрастной категории.

В свою очередь, недовольны своим материальным положением 19% россиян, среди сограждан 46-60 лет так оценивает свой достаток каждый четвёртый (25%), отмечают социологи.

По данным ФОМ, средним своё материальное положение считают более половины россиян (56%). Среди сограждан в возрасте от 31 года до 45 лет и старше 60 лет этот показатель составляет по 60% соответственно.

Опрос был проведён 18–20 ноября 2022 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населённых пунктах РФ, в 53 регионах.

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