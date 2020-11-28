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Стало известно, сколько специалистов в Карелии будут круглосуточно принимать звонки по вопросам помощи при коронавирусе

Новости. Общество
11:28, 29 Ноября 2020
фото: © Софья Сандурская / АГН "Москва"
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В Карелии началось тестирование единого телефонного номера по вопросам помощи при коронавирусе.

Как ранее сообщалось, в регионах России вводится единый телефонный номер "122" для вопросов по COVID-19. По нему жители РФ при заболевании коронавирусом смогут вызвать врача на дом или скорую помощь, получить необходимую консультацию. Единый номер позволит централизовать звонки в колл-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию ‒ поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. 

В Карелии 28 ноября началось тестирование работы номера "122".

"Единый федеральный номер "122" создается по поручению Президента Российской Федерации. Он будет бесплатным для жителей Карелии, включая звонки с любых мобильных операторов. Граждане смогут звонить на него по вопросам помощи при коронавирусе, ‒ рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. – Наши специалисты будут записывать человека на вызов врача на дом, на оказание первой помощи. Сейчас в Карелии номер работает в тестовом режиме. Когда мы выйдем на полную мощность, вызовы на номер "122" будут принимать 30 специалистов круглосуточно".

С 30 ноября единый номер заработает в действующем режиме, как в Петрозаводске, так и во всех населенных пунктах республики.

Звонки будут принимать волонтеры, в той части, где не требуется работа с персональными и медицинскими данными. В каждой бригаде будут врачи, которые окажут консультационную помощь и в режиме онлайн смогут работать с документами пациентов в медицинской системе "ПроМед".

"Чтобы облегчить дозвон жителей республики до медицинских организаций, сотрудники телефона горячей линии будут перенаправлять в них все вызовы, запись на прием. Мы в режиме онлайн будем записывать граждан к специалисту", ‒ отметил Михаил Охлопков.

Напомним, организация данного номера выполняется в рамках поручения президента России Владимира Путина оперативно решить проблему дозвона россиян до медицинских учреждений. К решению вопросов функционирования колл-центров подключены также руководители цифровой трансформации субъектов. Компания «Ростелеком» оказывает регионам техническую поддержку в организации единого номера "122".

Появление номера "122" не отменяет возможность жителей республики использовать и другие короткие номера экстренных служб ‒ такие, как "112", "03".

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Комментарии

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Жизнь
2020-11-29 11:41:58
Опять поручения! Уж год прошёл,а у нас только номер появился! Всё пробуют!?!
елпидифор
2020-11-29 12:08:41
Жизнь, а вы не заметили, как говорят российские чиновники: "Мы должны...", "Мы будем..." И так уже 20 лет.
"122" никак не облегчит нашу жизнь при хронических очередях даже к терапевту, не говоря об узких специалистах.
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