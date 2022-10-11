Стало известно, сколько жителей Карелии получают зарплату «налом»

Лишь треть жителей Карелии довольны своей зарплатой.

Служба исследований онлайн-платформы hh.ru провела опрос среди соискателей из Карелии, выясняя детали получения ими заработной платы.

Как выяснилось, 74% респондентов из Карелии получают зарплату на банковскую карту. Республика оказалась на 21 месте среди регионов России по доле работников, получающих деньги на карту.

При этом наличными зарплату в Карелии получают 7% работающих, а смешанно — частично на карту, частично наличными — получают 19%.

Чаще всего наличными получают зарплату работники старше 55 лет, а также специалисты из сфер: «Автомобильный бизнес» (22%), «Рабочий персонал» (16%), а также студенты (19%).

В то же время на карту чаще всего получают зарплату жители Карелии, трудящиеся в сферах: «Госслужба» (97%), «Добыча сырья» (95%), «Банки и финансы» (90%).

В ходе опроса также выяснилось, что лишь треть респондентов устраивает свой уровень зарплаты, причем однозначно довольны своим доходом лишь 8%. Не удовлетворяет текущая зарплата 62% опрошенных, при этом 22% опрошенных признались, что радовать она будет. Если вырастет более, чем в два раза. Остальные опрошенные готовы радоваться зарплате, даже если она поднимется менее, чем на 100%.