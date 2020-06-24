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Стало известно содержимое котомок, подаренных гостям Парада Победы

Новости. Общество
20:40, 24 Июня 2020
фото: © Евгений Биятов / РИА Новости
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Гостям Парада 24 июня вручили котомки оливкового цвета.

Стало известно содержимое котомок, которые были оставлены для гостей Парада Победы в Москве, сообщает "Московский комсомолец".

В котомках содержались пилотка, бинокль, шарф в виде георгиевской ленты, плащ-палатка от дождя, бутылка воды, сборник "Ушли на рассвете: судьбы и стихи", в котором были размещены произведения 25 поэтов, погибших на войне, коробка с моделями советского грузовика-полуторки, а также мотоцикла с коляской и экипажем. Также дополнением к подарку стала миниатюрная копия Знамени Победы.

Среди гостей на трибунах из глав государств были президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В Москву также приехал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, но он пропустил парад из-за обнаруженного среди членов его делегации коронавируса.

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Комментарии

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Generalus87
2020-06-24 22:27:18
Это самая лучшая трата государственных средств, так держать!
Гость
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