Стало известно содержимое котомок, подаренных гостям Парада Победы

Гостям Парада 24 июня вручили котомки оливкового цвета.

Стало известно содержимое котомок, которые были оставлены для гостей Парада Победы в Москве, сообщает "Московский комсомолец".

В котомках содержались пилотка, бинокль, шарф в виде георгиевской ленты, плащ-палатка от дождя, бутылка воды, сборник "Ушли на рассвете: судьбы и стихи", в котором были размещены произведения 25 поэтов, погибших на войне, коробка с моделями советского грузовика-полуторки, а также мотоцикла с коляской и экипажем. Также дополнением к подарку стала миниатюрная копия Знамени Победы.

Среди гостей на трибунах из глав государств были президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В Москву также приехал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, но он пропустил парад из-за обнаруженного среди членов его делегации коронавируса.