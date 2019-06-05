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Новости. Происшествия
16:24, 05 Июня 2019
фото: Национальная служба санитарной авиации Карелии

Стало известно состояние ребенка, которому брат в Карелии случайно отрубил пальцы

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Как прошла операция у 8-летнего мальчика из Питкярантского района, которому брат случайно отрубил три пальца, рассказали в Минздраве Карелии.

В ведомстве сообщили, что мальчик находится в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, его состояние стабильное, врачи пришили два пальца, а третий, где была отрублена лишь фаланга, оставили в прежнем состоянии.

"Надеемся, что двигательная функция пальцев восстановится, так как правая рука все же у ребенка пострадала", - сказали в Минздраве.

Ранее Следком сообщал, что 3 июня днем двое детей играли на улице возле дома в деревне Хийденсельга Питкярантского района. В это время один из мальчиков топориком рубил ветки на пне, а его брат протянул руку и попал под удар топорика. В результате он получил травму руки (отрублены 3 пальца).

В Минздраве Карелии взяли ситуацию под контроль: на "скорой" мальчик был немедленно доставлен в Сортавальскую ЦРБ, где ему оказали первичную медицинскую помощь. Далее вертолетом санитарной авиации его транспортировали в Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, где сосудистые хирурги выполнили реконструктивную операцию на кисти.

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