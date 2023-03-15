Стало известно состояние сбитых в Олонецком районе Карелии молодой девушки и ребенка

Пострадавшая была доставлена в районную больницу.

Травмы 22-летней девушки и младенца оказались не опасными для жизни, сообщили «Столице на Онего» в Минздраве Карелии.

Восьмимесячный ребенок после аварии был осмотрен врачами — выяснилось, что он не пострадал.

Девушка была доставлена в Олонецкую ЦРБ. Сейчас она находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Информация об аварии в Олонецком районе поступила из ГИБДД Карелии. В селе Видлица 16 марта автомобиль сбил девушку с коляской, шедшую по обочине.