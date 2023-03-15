На юге Карелии автомобиль сбил молодую маму с младенцем в коляске

Водитель не справился с управлением и сбил девушку, катившую по обочине коляску с восьмимесячным ребенком.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Олонецком районе в ДТП пострадал маленький ребенок.
Авария случилась 16 марта в 12.45 в селе Видлица, в районе дома №14 по улице Десанта. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Chevrolet не учел дорожные условия, не справился с управлением и сбил 22-летнюю девушку с коляской, шедшую по обочине.
В результате ДТП девушка и ребенок были травмированы.
Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.
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