На юге Карелии автомобиль сбил молодую маму с младенцем в коляске

Водитель не справился с управлением и сбил девушку, катившую по обочине коляску с восьмимесячным ребенком.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Олонецком районе в ДТП пострадал маленький ребенок.

Авария случилась 16 марта в 12.45 в селе Видлица, в районе дома №14 по улице Десанта. По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Chevrolet не учел дорожные условия, не справился с управлением и сбил 22-летнюю девушку с коляской, шедшую по обочине.

В результате ДТП девушка и ребенок были травмированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.