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Стало известно, в каких районах Карелии и когда пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Новости. Общество
08:45, 15 Сентября 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал график проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок, которые пройдут в республике в сентябре.

«Друзья, публикую график проведения осенних сельскохозяйственных ярмарок, которые пройдут в Карелии в сентябре. Напомню, что в Петрозаводске главная осенняя ярмарка на улице Инженерной состоится с 1 по 10 октября», - сообщил Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Беломорск: 15 – 19 сентября, с 10 до 19 час.

Калевала: 18 – 19 сентября, с 9 до 18 час. В эти же дни ярмарки пройдут в поселках Боровой и Луусалми.

Лахденпохья: 16, 23 и 30 сентября с 9.00 до 16.00, 25 сентября – с 9 до 17 час. Также ярмарка пройдет в поселке Элисенваара – 26 сентября.

Лоухи: еженедельно, по четвергам, с 9 до 18 час, п. Пяозерский – по пятницам, с 10 до 19 час.

Медвежьегорск: 25 – 26 сентября, с 10 до 17 час.

Муезерский: работает постоянная ярмарка с 9 до 17 час.

Прионежский район:
- п. Деревянка – 19 и 26 сентября с 10 до 16 час.;
- с. Деревянное – 25 сентября, с 10 до 18 час.

Пряжинский район, п. Чална: 10 – 30 сентября, с 11 до 16 час.

Пудож: 23 сентября, с 9 до 16 час.

Сегежа: 22 – 25 сентября, с 9 до 18 час.

Сортавала: 18 – 19 сентября, с 9 до 18 час.

Суоярви: 26 сентября, с 10 до 16 час.

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