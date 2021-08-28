Стало известно, в каких районах Карелии возможны отключения электроэнергии из-за ремонтных работ

С 30 августа по 5 сентября Прионежская сетевая компания проведет очередной этап ремонтов электрических сетей.

В АО «ПСК» идет активная подготовка энергообъектов к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

В связи с производством ремонтных работ возможны временные отключения потребителей от электроэнергии. Руководство АО «ПСК» приносит извинения за временные неудобства.

Временные отключения электроэнергии с 30 августа по 5 сентября возможны:

Прионежский муниципальный район:

- С 30 августа по 3 сентября с 9.00 до 17.00. Деревня Таржеполь.

- С 30 августа по 3 сентября с 10.00 до 13.00. Деревня Педасельга.

- 30 и 31 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Сфера».

- 31 августа с 10.00 до 16.00. Местечко Лососинное: бывший пионерский лагерь «Искорка».

- 1 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Верхний Бесовец: ДНТ «Березка».

- 31 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Бесовец: улица Верхняя, СОТы «Садовод Севера», «Бесовец», «Бесовецкий», «Контакт-1», «Щит», «Фонтан», «Нептун».

Пряжинский национальный район:

- 30 августа с 10.00 до 13.00. Поселок Виллагора.

- 30 августа с 13.00 до 16.00. Поселок Кутижма.

- 30 и 31 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Рябиновая, Тенистая, Вокзальная, Привокзальная, Шоссейная, Гусева.

- 31 августа с 9.00 до 14.00. Поселок Чална: улицы Заречная, Калинина, Октябрьская, Луговая, Таежная, Шевченко, Шоссейная.

Кондопожский муниципальный район:

- 30 августа с 9.00 до 16.00. Поселок Гирвас: улицы Комсомольская, Кондопожская, Красная, Западная, Воточная, Чапаева, Слуцкого; деревня Койкары.

- 30 и 31 августа с 10.00 до 15.00. Деревня Эльмус.

- 31 августа с 10.00 до 13.00. Местечко Лучевое-1: СТ «Водник».

- 3 сентября с 9.00 до 13.00. Местечко Лучевое-1: СОТ «Онежские зори».

- 3 сентября с 13.00 до 16.00. Местечко Лучевое-1: СОТ «Кончезеро-2».

Лоухский муниципальный район:

- 30 августа с 11.00 до 17.00. Поселок Сосновый: СОТ «Сампо».

- 31 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Чупа: улицы Железнодорожная, Гористая, Пионерская, Ручьевая, Прибрежная, Набережная, переулок Гористый.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 30, 31 августа и 2 сентября с 13.00 до 14.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Лумбуши: улицы Центральная, Новая (дом 5), Верховье (частично), Брюхово, Красильниково (дома 1,4); поселок Пиндуши: улицы Нефтебазы (дома 1, 2, 2-А, 4, 7, 6, 8, 10, Горького (дома 11. 16).

- 30 августа с 9.00 до 12.00. Поселок Повенец: местечки Морская Масельга, Хижозеро, ББК (поселения при шлюзах №№ 3-9).

- 30 августа с 14.00 до 16.00. Поселок Повенец: улицы 9-го Мая (дом 3), Ленина (дом 26).

Сегежский муниципальный район:

- 30 августа с 8.30 до 12.30. Город Сегежа: улицы Советская (дома 12-16), Пионерская (дома 4-8), Мира (дома 19-24), Лесная (1-3).

Калевальский национальный район:

- 1 и 2 сентября с 13.00 до 18.00. Поселок Кепа: улицы Школьная, Мира, переулок Лесной.

Лоухский муниципальный район:

- 30 августа с 13.00 до 17.00. Поселок Лоухи: улицы Советская (дома 20, 22), Лесная (дома 4, 5, 6-А, 9).

Сортавальский муниципальный район:

- 30 августа с 9.00 до 13.00. Город Сортавала: улицы Маяковского, Зеленая, Куйбышева, Локомотивная, Пушкина, Осипенко, переулок Зеленый.

- 31 августа с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Маяковского (частично).

- 1 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улица Маяковского (дом 22).

Кемский муниципальный район:

- 31 августа с 9.30 до 17.00. Поселок Авнепорог: здание ЧП Масоян.

- 1 сентября с 9.30 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улицы Лесная, Кольцевая, Белопорожская, Угольная, здание пожарного депо, вышка «Мегафон».

- 2 сентября с 10.30 до 12.00. Поселок Поньгома.

- 2 сентября с 12.30 до 14.30. Поселок Кузема: улицы Титова, Советской армии, Лесная, Гагарина, Дачная, Приморская, здание пожарной охраны, вышки «МТС» и «Мегафон».

- 2 сентября с 8.30 до 13.30. Поселок Рабочеостровск: улицы Портовая, Набережная, Поморская, Вокзальная, Советская, Пролетарская, 1-й Пятилетки, здания гостиницы «Причал», метеостанции, подворья Соловецкого монастыря, вышки «Мегафон», «МТС», «Теле-2».