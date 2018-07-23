Стало известно, в каких районах Карелии животные чаще всего кусают людей

За полгода в Карелии зарегистрировано 756 обращений в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений, оцарапываний животными, в том числе дикими животными, сообщили в карельском управлении Роспотребнадзора.

На территории Республики Карелия эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по бешенству остается благополучной, заверили в ведомстве.

Последняя регистрация заболевания бешенством среди людей была в 1962году, 53 года назад.

За 6 месяцев 2018 года в Республике Карелия зарегистрировано 756 обращений в медицинские организации по поводу укусов, ослюнений, оцарапываний животными, в том числе 8 случаев укусов дикими животными, что не превышает обращаемость аналогичного периода 2017 года.

В Беломорском, Медвежьегорском, Пудожском и Сегежском районах местные жители чаще других обращались по поводу укусов животными, отметили в управлении Роспотребнадзора Карелии.